        Haberler Bilgi Yaşam Oruç açarken okunacak dua: Oruç açarken hangi dua okunur, nasıl niyet edilir?

        Oruç açarken okunacak dua: Oruç açarken hangi dua okunur, nasıl niyet edilir?

        Ramazan ayının ilk orucunu tutan müminler oruç açarken okuyabilecekleri duaları araştırıyor. Oruç açarken dua etmenin önemi, hem Kur'an ve sünnet açısından hem de manevi boyutuyla çok büyüktür. Gün boyu nefsini tutan kişi, iftar anında Allah'ın verdiği nimetle orucunu açmış olur. Peki, oruç açarken hangi dua okunur, nasıl niyet edilir?

        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 16:57 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:57
        1

        Oruç açarken okunacak dua araştırılıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Ramazan ayında Müslüman alemi oruç ibadetini gerçekleştiriyor. Bu akşam ise bu yılın ilk iftarı yapılacak. İftar duası ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki oruç açarken okunacak dualar neler? İşte, Arapça-Türkçe oruç açarken okuyabileceğiniz dualar

        2

        ORUÇ AÇARKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

        İftar anında besmele çekmek ve samimi bir şekilde dua etmek de çok faziletlidir. Oruç açarken dua etmenin önemi, hem Kur’an ve sünnet açısından hem de manevi boyutuyla çok büyüktür.

        İFTAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

        "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

        3

        İFTAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI

        Türkçe okunuşu:

        "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

        İFTAR SONRASI OKUNABİLECEK YEMEK DUASI

        Arapça okunuşu:

        "Bismillâhirrahmânirrahîm

        Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn. Nimetu celillullah, Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn. Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

        Türkçe anlamı:

        "Hamd Allah’a mahsustur. Bizi doyuran, içiren ve Müslümanlardan eyleyen Allah’a hamdolsun. Yiyin, için fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez. Allah’ım, Fatiha suresi hürmetine nimetlerimizi artır, eksiltme."

