Oruç açarken okunacak dua: Oruç açarken hangi dua okunur, nasıl niyet edilir?

ORUÇ AÇARKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

İftar anında besmele çekmek ve samimi bir şekilde dua etmek de çok faziletlidir. Oruç açarken dua etmenin önemi, hem Kur’an ve sünnet açısından hem de manevi boyutuyla çok büyüktür.

İFTAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."