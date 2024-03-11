Oruca niyet nasıl edilir? Ramazan oruç niyeti nasıl getirilir, niyet etmeden oruç tutulur mu?

RAMAZAN ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

İbadet ederek Allah'a daha yakın olmak isteyen, oruç tutarak nefsini terbiye eden ve yoksulların halini daha iyi anlayan vatandaşlar için niyet etmek de yaptığı işin bilincinde olmak demektir. Oruç niyeti için “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet oruç tutmak isteyen kişiler için yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Sahura kalkmak, oruç tutmak niyetiyle yatmak, ertesi gün oruç tutulacağına karar vermek gibi eylemler, niyet olarak kabul edilmektedir. Bunların hiçbirisinin olmaması durumunda, uyuyakalan bir birey, sabah saatleri içerisinde de niyet edebilir.