Örümcek Adam 3 oyuncuları kimler? Örümcek Adam 3 filmi konusu nedir? Sorusu izleycisi tarafından merak konusu oldu. İşte, Örümcek Adam 3 filmiyle ilgili detaylar...

ÖRÜMCEK ADAM 3 OYUNCULARI KİMLER?

ÖRÜMCEK ADAM FİLMİ KONUSU

Peter amcasının katilini bulur. Katil bir deney sonucu yanlışlıkla kum adama dönüşür. Onunla kanalisazyonda dövüşür, Peter onu yener. Peter Parker artık karanlık yanıyla yüzleşir. Artık karar vermek zorundadır. Ya aydınlık ya da karanlık. Karanlığı seçer ve bu yanlış bir seçimdir. Çünkü karanlık taraf onu kötü yapar. Gözü eğlenceden başka bir şey görmez.Gazetecilik işine Eddie diye birisi geçer, Peter işsizdir ve bu duruma çok sinirlenir. Sergide Eddie'yi rezil eder. Arkadaşı Harry babasını örümcek adam öldürdüğü için intikamını almaya artık hazırdır. Örümcek-Adam ile dövüşür. Artık Harry yarım kalan işi bitirmeye çalışır bomba atar. Örümcek-adam bombayı geri fırlatır. Bomba patlar ve Harry'nin yüzü yanar. Örümcek-adam karanlığı seçtiğini fark eder kilisenin çan kulesinde paraziti vücudundan atmaya çalışır. O sırada Eddie kilisede Peter Parker'in ölmesini diler. Eddie yukardan sesler geldiği için çıkar, tam o sırada çan sesi ile örümcek adam karanlığı aşağı atar ve Eddie artık kötüdür. Kumadam ve Eddie intikam için bir inşaat yerinde Mary Jane'ni kaçırır ve tepeye bağlar. Örümcek adam onu kurtarır; ama bu bir tuzaktır. Örümcek adam ile ikisi dövüşür. Örümcek adam ağır darbeyi tam alacakken Harry gelir ve onu kurtarır. En sonunda örümcek adam sağ kalır. Harry'de ölür.