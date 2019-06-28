Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip 20 ülkenin liderleri, G20 Zirvesi kapsamında Osaka toplandı. Milyonlarca insanın dikkat kesildiği G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapan Osaka,bu nedenle en fazla merak edilen kentler arasında yer aldı. Peki Osaka nerede, hangi ülkede? İşte Osaka hakkında merak edilenler...

OSAKA HANGİ ÜLKEDE?

Japonya İmparatorluğu'nun en önemli kentleri arasında yer alan Osaka, nüfus bakımından başkent Tokyo'nun ardından ülkenin en büyük ikinci şehridir.

OSAKA'NIN KONUMU

Osaka, bağlı bulunduğu Kansai bölgesinin ise en büyük şehridir. Kent, Osaka Körfezi'ne Yodo Nehri'nin döküldüğü konumda bulunmaktadır. Osaka 19 milyonluk metropolitan nüfusuyla dünyanın en büyük 9'uncu şehridir.

OSAKA JAPONCADA NE DEMEK?

Japonya'nın ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda en önemli kentleri arasında yer alan Osaka, bu özellikleri nedeniyle 2019 yılı G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapıyor.

Osaka kentinin Japoncadaki anlamı ise, "büyük bayır"dır. Kentin kuruluş tarihinin 15'nci yüzyılın sonlarına doğru 1496 yılına denk geldiği düşünülmektedir.