Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

95. Oscar Ödülleri için geri sayım! İşte 2023 merakla beklenen Oscar adayları

Akademi Ödülleri veya bilinen adıyla Oscar ödülleri, film endüstrisindeki sanatsal ve teknik başarılara verilen ödüllerdir. Bu ödüller Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilirken bu yıl 95'inci kez düzenlenen tören ile Oscar ödülleri sahiplerini bulacak. Aktör ve yapımcı Riz Ahmed ile aktris Allison Williams, düzenlenen canlı yayında Oscar adaylarını duyurdu. İşte 2023 Oscar En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve diğer kategorilerdeki adaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • OSCAR ADAYLARI 2023 | Oscar adayları açıklandı! Oscar 2023 en iyi filmler, yönetmenler ve oyuncular: Everything Everywhere All at Once The Fabelmans...

    Altın Küre ödüllü "Everything Everywhere All At Once" filmi, Oscar'da 11 adaylıkla öne çıkan filmlerinden olurken "The Banshees of Inisherin," "Elvis," "Everything Everywhere All at Once," "The Fabelmans," "All Quiet on the Western Front," "Tár" ve "Top Gun: Maverick" filmleri de adaylıkları ile göze çarptı. 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödüllerini, bu sene Jimmy Kimmel'ın sunucak. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin ayrıntılarını ve 95'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adaylarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 2023 Oscar adayları...
  • OSCAR ADAYLARI 2023 | Oscar adayları açıklandı! Oscar 2023 en iyi filmler, yönetmenler ve oyuncular: Everything Everywhere All at Once The Fabelmans...

    EN İYİ FİLM

    All Quiet on the Western Front

    Avatar: The Way of Water

    The Banshees of Inisherin

    Elvis

    Everything Everywhere All at Once

    The Fabelmans

    Tár

    Top Gun: Maverick

    Triangle of Sadness

    Women Talking
  • OSCAR ADAYLARI 2023 | Oscar adayları açıklandı! Oscar 2023 en iyi filmler, yönetmenler ve oyuncular: Everything Everywhere All at Once The Fabelmans...

    EN İYİ YÖNETMEN

    Todd Field (Tár)

    Dan Kwan and Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

    Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)

    Ruben Ostlund (Triangle of Sadness)

    Steven Spielberg (The Fabelmans)
  • OSCAR ADAYLARI 2023 | Oscar adayları açıklandı! Oscar 2023 en iyi filmler, yönetmenler ve oyuncular: Everything Everywhere All at Once The Fabelmans...

    EN İYİ KADIN OYUNCU

    Cate Blanchett (Tár)

    Ana de Armas (Blonde)

    Andrea Riseborough (To Leslie)

    Michelle Williams (The Fabelmans)

    Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)
  • OSCAR ADAYLARI 2023 | Oscar adayları açıklandı! Oscar 2023 en iyi filmler, yönetmenler ve oyuncular: Everything Everywhere All at Once The Fabelmans...

    EN İYİ ERKEK OYUNCU

    Austin Butler (Elvis)

    Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

    Brendan Fraser (The Whale)

    Paul Mescal (Aftersun)

    Bill Nighy (Living)
  • OSCAR ADAYLARI 2023 | Oscar adayları açıklandı! Oscar 2023 en iyi filmler, yönetmenler ve oyuncular: Everything Everywhere All at Once The Fabelmans...

    EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

    Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

    Hong Chau (The Whale)

    Kerry Condon (The Banshees of Inisherin)

    Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

    Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once)
  • OSCAR ADAYLARI 2023 | Oscar adayları açıklandı! Oscar 2023 en iyi filmler, yönetmenler ve oyuncular: Everything Everywhere All at Once The Fabelmans...

    EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

    Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin)

    Brian Tyree Henry (Causeway)

    Judd Hirsch (The Fabelmans)

    Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin)

    Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)
  • OSCAR ADAYLARI 2023 | Oscar adayları açıklandı! Oscar 2023 en iyi filmler, yönetmenler ve oyuncular: Everything Everywhere All at Once The Fabelmans...

    EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

    All Quiet on the Western Front

    Babylon

    The Banshees of Inisherin

    Everything Everywhere All at Once

    The Fabelmans
  • OSCAR ADAYLARI 2023 | Oscar adayları açıklandı! Oscar 2023 en iyi filmler, yönetmenler ve oyuncular: Everything Everywhere All at Once The Fabelmans...

    EN İYİ UYARLAMA SENARYO

    All Quiet on the Western Front

    Glass Onion: A Knives Out Mystery

    Living

    Top Gun: Maverick

    Women Talking
  • OSCAR ADAYLARI 2023 | Oscar adayları açıklandı! Oscar 2023 en iyi filmler, yönetmenler ve oyuncular: Everything Everywhere All at Once The Fabelmans...

    EN İYİ BELGESEL

    All That Breathes

    All the Beauty and the Bloodshed

    Fire of Love

    A House Made of Splinters

    Navalny
  • OSCAR ADAYLARI 2023 | Oscar adayları açıklandı! Oscar 2023 en iyi filmler, yönetmenler ve oyuncular: Everything Everywhere All at Once The Fabelmans...

    EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

    The Banshees of Inisherin

    Everything Everywhere All at Once

    The Fabelmans

    Tár

    Triangle of Sadness
  • OSCAR ADAYLARI 2023 | Oscar adayları açıklandı! Oscar 2023 en iyi filmler, yönetmenler ve oyuncular: Everything Everywhere All at Once The Fabelmans...

    EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

    All Quiet on the Western Front

    Argentina, 1985

    Close

    EO

    The Quiet Girl
  • OSCAR ADAYLARI 2023 | Oscar adayları açıklandı! Oscar 2023 en iyi filmler, yönetmenler ve oyuncular: Everything Everywhere All at Once The Fabelmans...

    EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

    Guillermo del Toro’s Pinocchio

    Marcel the Shell With Shoes On

    Puss in Boots: The Last Wish

    The Sea Beast

    Turning Red
  • OSCAR ADAYLARI 2023 | Oscar adayları açıklandı! Oscar 2023 en iyi filmler, yönetmenler ve oyuncular: Everything Everywhere All at Once The Fabelmans...

    EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI

    All Quiet on the Western Front

    The Batman

    Black Panther: Wakanda Forever

    Elvis

    The Whale
  • OSCAR ADAYLARI 2023 | Oscar adayları açıklandı! Oscar 2023 en iyi filmler, yönetmenler ve oyuncular: Everything Everywhere All at Once The Fabelmans...

    EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

    Babylon

    Black Panther: Wakanda Forever

    Elvis

    Everything Everywhere All at Once

    Mrs. Harris Goes to Paris
  • OSCAR ADAYLARI 2023 | Oscar adayları açıklandı! Oscar 2023 en iyi filmler, yönetmenler ve oyuncular: Everything Everywhere All at Once The Fabelmans...

    EN İYİ YAPIM TASARIMI

    All Quiet on the Western Front

    Avatar: The Way of Water

    Babylon

    Elvis

    The Fabelmans
  • OSCAR ADAYLARI 2023 | Oscar adayları açıklandı! Oscar 2023 en iyi filmler, yönetmenler ve oyuncular: Everything Everywhere All at Once The Fabelmans...

    EN İYİ KURGU

    The Banshees of Inisherin

    Elvis

    Everything Everywhere All at Once

    Tár

    Top Gun: Maverick
  • OSCAR ADAYLARI 2023 | Oscar adayları açıklandı! Oscar 2023 en iyi filmler, yönetmenler ve oyuncular: Everything Everywhere All at Once The Fabelmans...

    EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

    All Quiet on the Western Front

    Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

    Elvis

    Empire of Light

    Tár
  • OSCAR ADAYLARI 2023 | Oscar adayları açıklandı! Oscar 2023 en iyi filmler, yönetmenler ve oyuncular: Everything Everywhere All at Once The Fabelmans...

    EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

    The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

    The Flying Sailor

    Ice Merchants

    My Year of Dicks

    An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

    EN İYİ GÖRSEL EFEKT

    All Quiet on the Western Front

    Avatar: The Way of Water

    The Batman

    Black Panther: Wakanda Forever

    Top Gun: Maverick
  • OSCAR ADAYLARI 2023 | Oscar adayları açıklandı! Oscar 2023 en iyi filmler, yönetmenler ve oyuncular: Everything Everywhere All at Once The Fabelmans...

    EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI

    Applause, Tell It like a Woman

    Hold My Hand, Top Gun: Maverick

    Lift Me Up, Black Panther: Wakanda Forever

    Naatu Naatu, RRR

    This Is a Life, Everything Everywhere All at Once

    EN İYİ KISA FİLM (CANLI AKSİYON)

    An Irish Goodbye

    Ivalu

    Le Pupille

    Night Ride

    The Red Suitcase
  • OSCAR ADAYLARI 2023 | Oscar adayları açıklandı! Oscar 2023 en iyi filmler, yönetmenler ve oyuncular: Everything Everywhere All at Once The Fabelmans...

    EN İYİ SES MİKSAJI

    All Quiet on the Western Front

    Avatar: The Way of Water

    The Batman

    Elvis

    Top Gun: Maverick

    EN İYİ KISA BELGESEL

    The Elephant Whisperers

    Haulout

    How Do You Measure a Year?

    The Martha Mitchell Effect

    Stranger at the Gate

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.