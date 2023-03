Altın Küre ödüllü "Everything Everywhere All At Once" filmi, Oscar'da 11 adaylıkla öne çıkan filmlerinden olurken "The Banshees of Inisherin," "Elvis," "Everything Everywhere All at Once," "The Fabelmans," "All Quiet on the Western Front," "Tár" ve "Top Gun: Maverick" filmleri de adaylıkları ile göze çarptı. 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödüllerini, bu sene Jimmy Kimmel'ın sunucak. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin ayrıntılarını ve 95'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adaylarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 2023 Oscar adayları...