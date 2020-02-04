Oscar adaylarına ilgi yok

İlk 5'te yine Türk filmlerinin bulunduğu hafta sonunda izleyici sayısı bir önceki haftaya oranla % 33 arttı.
Buna bağlı olarak hasılat artışı % 33.7 olarak gerçekleşti.
Gösterimde olan 40 film toplamda 1.178.275 kişi tarafından izlenirken toplam hasılat 21.294.423 ₺ oldu.
Hafta sonunda en çok izlenen film Gupse Özay'ın 'Eltilerin Savaşı' oldu.
'Rafadan Tayfa Göbeklitepe', 'Baba Parası' ve 'Gamonya: Hayaller Ülkesi', ilk 5'te yer almaya devam etti.
2'si Türk olmak olmak üzere 7 yeni filmin gösterime girdiği hafta sonunda 6 dalda Oscar'a aday olan 'Tavşan Jojo' izleyiciden ilgi görmedi.
Bu film, 4.590 kişi tarafından izlendi.
Oscar adayı bir diğer film de az izlendi.
2 dalda Oscar'a aday olan 'Bal Ülkesi'nin izleyici sayısı hafta sonunda kesilen 1.771 biletle toplamda 2.873 kişiye ulaştı.
Hafta sonunda en az izlenen film ise gösteriminin 5'inci haftasındaki 'Gece Gelen: Cin Bebek' oldu.
Bu filmi hafta sonunda 8 kişi izlerken toplam izleyici sayısı 5.438'e yükseldi.
ELTİLERİN SAVAŞI (Açılış)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 586.946
Hafta Sonu Hasılat: 11.077.421₺
RAFADAN TAYFA GÖBEKLİ TEPE (6. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 144.234
Hafta Sonu Hasılat: 2.452.500 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 3.275.260
Toplam Hasılat: 53.596.159 ₺
BABA PARASI (5. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 93.245
Hafta Sonu Hasılat: 1.229.798 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 1.719.980
Toplam Hasılat: 29.816.607 ₺
AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 (Açılış)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 79.631
Hafta Sonu Hasılat: 1.556.219 ₺
GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ (4. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 73.983
Hafta Sonu Hasılat: 1.290.415 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 757.096
Toplam Hasılat: 12.670.644 ₺
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