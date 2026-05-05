Oscar'da kurallar değişti 'Sarı Zarflar' aday adayı oldu

Sinema dünyasının en prestijli ödülü sayılan Oscar’ı dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS), 99. Akademi Ödülleri öncesinde kurallarda köklü bir değişikliğe gitti. Bu yeni düzenleme, İlker Çatak’ın son filmi “Sarı Zarflar”ın uluslararası yolculuğuna stratejik bir boyut kazandırdı.

Akademi’nin 1 Mayıs’ta yayınladığı karara göre; İngilizce dışındaki bir dilde çekilen yapımlar; Sundance (Dünya Sineması Büyük Jüri Ödülü), Berlin (Altın Ayı), Cannes (Altın Palmiye), Venedik (Altın Aslan), Toronto (Platform Ödülü) ve Busan (En İyi Film) gibi seçili uluslararası festivallerde ana ödülü kazandıkları takdirde, ülkeleri tarafından aday gösterilme şartı aranmaksızın En İyi Uluslararası Film kategorisinde değerlendirmeye alınabilecekler. Bu doğrultuda, 76. Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan “Sarı Zarflar”, Almanya’nın resmi tercihi henüz netleşmeden Oscar® adaylığı sürecine doğrudan dahil olan yılın ikinci yapımı oldu.

Yeni düzenleme sadece başvuru sürecini değil, ödülün temsil biçimini de yeniden tanımlıyor. Uluslararası Film kategorisinde artık adaylık ve ödül bir ülke veya bölgeye değil, doğrudan filme atfedilecek. Heykelciği filmin yaratıcı ekibi adına yönetmen kabul edecek ve heykelcik üzerindeki plakette film isminin ardından yönetmenin adı yer alacak. Bu durum, geçtiğimiz yıl “Öğretmenler Odası” (2023) ile Oscar® adaylığı elde eden İlker Çatak’ın, “Sarı Zarflar” ile bu kez doğrudan filmin yaratıcı temsilcisi olarak yarışmasının önünü açıyor.

“Sarı Zarflar”, başarısını Almanya’nın en prestijli sinema ödülleri olan Lola (Alman Film Ödülleri) adaylıklarıyla da sürdürüyor. En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo dahil toplam 9 dalda aday gösterilen yapım; Özgü Namal’ın En İyi Kadın Oyuncu ve Tansu Biçer’in En İyi Erkek Oyuncu dallarındaki adaylıklarıyla oyunculuk performanslarını da uluslararası alanda tescillemiş durumda.

Senaryosunu İlker Çatak, Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstepen’in birlikte kaleme aldığı film, bir çiftin idealleri ile hayatta kalma arzusu arasındaki etik ve politik yol ayrımlarını merkezine alıyor. Almanya, Fransa ve Türkiye ortak yapımı olan ve yapımcılığını Ingo Fliess (if... Productions); ortak yapımcılığını Carole Scotta, Caroline Benjo, Eliott Khayat (Haut et Court), Nadir Öperli ve Enis Köstepen (Liman Film) üstlendiği “Sarı Zarflar”, Bir Film dağıtımıyla Türkiye’de vizyon yolculuğunu sürdürüyor.