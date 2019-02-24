Oscar'ın tüm heyecanı Habertürk'te...

Bu yıl 91'incisi gerçekleştirilecek Akademi Ödülleri, bu gece sabaha karışı Los Angeles'ta sahiplerini bulacak. 10 dalda aday olan 'Roma' ödülleri toplayacak mı yoksa bir sürpriz mi yaşanacak?

Usta sinema yazarı Mehmet Açar'ın adaylarla ilgili yorumları... Habertürk yazarı Kadir Kaymakçı ve Mehmet Çalışkan perde arkası haberleri... Kırmızı halının şıkları-rüküşler.i.. Sahne arkasından son dakika bilgileri canlı yayınlarla sabaha kadar Habertürk'te olacak.