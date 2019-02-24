Akademi Ödülleri...

Bilinen yaygın adıyla Oscar.

Her şey 34 cm boyundaki, 3.85 kg ağırlığındaki 24 ayar altın kaplama, maliyeti 900 $ olan heykelciği alıp 45 saniye boyunca ailesine, yapımcısına, rol arkadaşlarına ve tabii ki Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi üyelerine teşekkür etmek için.

Metro Goldwyn Mayer'in sanat yönetmeni Cedric Gibbons tarafından tasarlanan Oscar heykelciğinin elinde bir kılıç, alt zeminindeyse oyuncuları, senaristleri, yönetmenleri, yapımcılar ve teknik ekipleri temsil eden 5 halkalı bir sinema makarası bulunuyor.

İlk ödül heykelcikleri bronzdan, 2'nci Dünya Savaşı sırasında ise ekonomik nedenlerden dolayı 3 yıl boyunca polyesterden yapıldı.

Heykelcikler, Şikago'da kupa üretimi yapan bir fabrikada üretiliyor. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, Oscar ile ilgili geçmişin ve günümüzün bilgilerini grafiker Can Baytak'ın hazırladığı grafiklerle derledi. OSCAR ADAYLARINA TÜRKİYE'DEN İLGİ YOK

Bu yıl da Oscar'a aday olan filmlerin Türkiye'deki izlenme sayısı çok yüksek değil.

En çok izlenen Oscar adayı film 'Black Panther' olurken 'Roma'nın izleyici sayısı açıklanmadı.

'Vice', henüz gösterime girmezken diğer 6 Oscar adayı filmin Türkiye'deki toplam izleyici sayısı 1.467.420 kişi oldu.

Oscar adayı filmlerin toplam hasılatı sadece 23.457.399 TL oldu. O GÜN BİLMİYORLARDI

Her şey 1929'da başladı.

O gün Los Angelas'taki küçük bir salonu dolduranlar, katıldıkları törenin gün gelecek dünyanın en bilinen, en çok izlenen ödül töreni olacağını bilmiyorlardı.

ABD Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin sektör içinde bir sinerji oluşturarak sinemanın gelişmesi adına düzenlediği ödül töreni günümüzde yaklaşık 300 - 400 bin kişi aynı anda TV'den izliyor. Biletleri 5 $'dan satılan ilk tören 16 Mayıs 1929'da yapıldı. Hollywood Roosevelt Oteli'nde yapılan törene 250 davetli katıldı. 'OSCAR' ADI NEREDEN GELİYOR?

Akademi Ödülleri, 1939'dan itibaren Oscar Ödülleri olarak tanımlanmaya başladı.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 1979'da 'Oscar'ı tescil ettirdi.

İlginçtir ki ne ABD basını ne de Hollywood, Oscar'ın kaynağını kayıtlara geçirmemiş.

En fazla bilinen ve kabul gören hikâye şu;

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin kütüphanesinde görevli Margeret Herrick, bir gün heykelciğe bakıp 'Aaaa, bu aynı Oscar amcama benziyor' der.

Bir başka rivayet ise şöyle; oyuncu Bette Davis, heykelciği ilk kocası Harmon Oscar Nelson'a benzetir.

Artık hangisine inanırsanız.....

Margeret Herrick

SİNEMACILAR TÖRENİ KAMERAYA ALMAYI AKIL EDEMEDİ

Akademi Ödülleri töreninin ilki Douglas Fairbanks'ın başkanlığında 36 kişi tarafından organize edildi.

Konuklar ve adayların saatlerce hazırlandığı tören sadece 15 dakika sürdü.

İşin ilginç yanı ise şu; her türlü teknik donanıma sahip sinemacılar, töreni kameraya almayı akıl edemedi. Bette Davis - Oscar Nelson

ÖDÜLLERİ 8200 KİŞİ BELİRLİYOR

Bu yıl 91'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri Töreni, bugün Los Angeles Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

Oscar kazananları Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin 8200 üyesi belirliyor.

Ödüllerin açıklandığı zarflar tören saatine kadar özel korumalar eşliğinde bir kasada tutuluyor.

Tören gününden önce aylarca prova yapılıyor.

Son prova Oscar'a aday olanlarla birlikte gerçekleştiriliyor. Bu yıl Oscar'a aday olan filmlerin toplam hasılatı 2 milyar 928 milyon $

Hasılatı açıklanmayan 'Roma'yı da katarsak toplam hasılat 3 milyar $'ı geçti. OSCAR OLAYLARI

MARLON BRANDO'NUN PROTESTOSU (1973)

‘Baba'daki rolüyle ‘En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazanan Marlon Brando'nun ismi okunduğunda sahneye Sacheen Littlefeather adındaki kızıl derili genç kız çıktı. Littlefeather, sinema endüstrisinin Amerikalı yerlilerin sorunlarına duyarsız kaldığı gerekçesiyle Marlon Brando'nun Oscar ödülünü reddettiğini söyleyerek protesto amaçlı olarak törene kendisini gönderdiğini açıkladı. ÇIPLAK SKANDAL (1974)

David Niven'ın sunuculuk yaptığı Oscar töreninde Elizabeth Taylor'ın ismi anons edildiğinde Robert Opel adlı kişi çıplak bir şekilde sahneye çıktı. Niven, hiçbir tepkide bulunmadan, gayet sakin bir şekilde davetsiz misafirine esprili bir yanıt vererek konuşmasına geri döndü. ABD BAŞKANINI PROTESTO ETME ÇAĞRISI (2003)

Michael Moore, 'Bowling From Columbine' için Oscar'ı almak için sahneye çıktığında tüm Akademi'yi Başkan George W. Bush'u protesto etmeye davet etti. ÖDÜL LİSTESİ İNTERNETE SIZDI (2008)

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin antetli kâğıdına basılmış ve dönemin akademi başkanı Sid Ganis'in imzasını taşıyan ödül listesi, törenden önce internete sızdı. ÜYELERDEN OY İSTEDİ (2010)

‘The Hurt Locker'ın yapımcısı, Nicolas Chartier'in akademi üyelerine ‘500 milyon dolarlık filmler yerine bize oy verin' içerikli mail attı. Chartier'in Oscar törenine girişi yasaklandı. ‘The Hurt Locker', o yıl 'En İyi Film' dalında Oscar kazandı. Nicolas Chartier'e Oscar heykelciği törenden 1 ay sonra kargoyla gönderildi. IRKÇILIK SUÇLAMASI (2016)

Adaylarının tamamının beyaz olması ırkçılık tartışmalarına neden oldu. Birçok Hollywood yıldızı bu duruma tepki gösterdi. İşin ilginç yanı törenin sunucusu Chris Rock siyahiydi. Chris Rock, konuşmasında 'Beyaz insanların ödül töreni olarak da bildiğiniz tören başladı' diyerek tüm adayların beyaz olmasını sahneden eleştirdi. TAM BİR SKANDAL... ÖDÜLLER KARIŞTI (2017)

'En iyi Film Ödülü' açıklandığında bir skandala imza atıldı. Zarflar karışınca, ödül önce 'Aşıklar Şehri' ekibine verildi. Ancak daha sonra sahneye ödülün gerçek sahibi 'Aş Işığı' ekibi çağrıldı. Ödüllerin yazdığı zarflar karışınca törenin sunucusu Warren Beatty, sahnede büyük bir panik yaşadı. ADAY GÖSTERİLME REKORTMENLERİ

Aaaa...

Meryl Streep, bu yıl 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne aday değil.

Meryl Streep, Oscar tarihinde en fazla aday gösterilen isim oldu. Streep, 91 yıllık Oscar tarihinde tam tamına 20 kez aday gösterilerek oyuncular arasında kırılması güç bir rekora imza attı.

Meryl Streep, 20 kez aday gösterildiği ödülü 3 kez kazandı.

'Kramer Kramer'e Karşı' (1979) 'Sophie'nin Seçimi' (1982) ve 'Demir Leydi' (2011). Meryl Streep oyuncular arasında aday olma rekortmeni.

Bir isim daha var ki Meryl Streep'in rekorunu bile gölgede bırakıyor.

Filmlerin müziklerini yapan John Williams...

1967'den bugüne kadar tam tamına 37 kez aday olan John Williams, Oscar'ı 5 kez kazanırken 32 kez salondan eli boş ayrıldı. Hollywood stüdyoları, büyük filmlerini genellikle 1 Kasım - 31 Aralık arasında gösterime çıkarır. Bu takvime 'Oscar Sezonu' denir.

'Oscar Sezonu'nun anlamı şudur; filmlerin gösterim tarihinin mümkün olduğunca Oscar törenine yakın zamanda olmasının amaçlanması. Böylelikle filmler, akademi üyelerinin zihinlerinde daha taze yer alır. OSCAR KAZANAN İLK MÜSLÜMAN KİM?

Oscar kazanan ilk Müslüman Mahershala Ali oldu.

Mahershalalhashbaz Gilmore olan adını Müslüman olduktan sonra değiştiren ABD'li oyuncu Mahershala Ali, 2017'de 'Ay Işığı'nda canlandırdığı 'Juan' karakteriyle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazandı. ADAY OLMA ŞARTI NEDİR?

Oscar'a aday gösterilebilmesi için bir filmin 40 dakikadan uzun, ABD'de en az 1 sinemada 1 hafta boyunca paralı gösteriminin gerçekleşmiş olması gerekiyor. ÖDÜL KATEGORİSİ 7'DEN 24'E ÇIKTI

1928'de yapılan ilk törende ödüller 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Kadın Oyuncu', 'En İyi Erkek Oyuncu', 'En İyi Sanat Yönetmeni', 'En İyi Sinematografi' ve 'En İyi Uyarlama Senaryo' dallarında olmak üzere 7 dalda dağıtıldı.

Günümüzde bu sayı 24. İLK OSCAR 'KANATLAR'IN

Kimlerin ödül alacağını aylar öncesinden açıklandığı ilk törende 'En İyi Film' ödülü, Wililam H. Wellman'ın yönettiği Gary Cooper'ın yıldızının parladığı 'Kanatlar'a verildi. 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü ise sonraki dönemlerde Naziler için propaganda filmleri çeken Alman oyuncu Emil Jannings kazandı. Oscar hekelciği satılamaz.

İsteyenler 1 $ karşlığında Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ne geri verebilir.

Oscar töreni Dolby Tiyatrosu'nda düzenleniyor.

OSCAR ADAYLIĞININ MALİYETİ NEDİR?

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin 5.830 üyesinin dikkatini çekerek aday olmanın elbette bir maliyeti var.

Yapılan bir araştırmaya göre bir filmin başarılı bir şekilde tanıtılıp üyelerini dikkatini çekerek aday olmanın maliyeti tam tamına 10 milyon $

Bu para reklam, medya, yetenek maliyetleri ve halkla ilişkiler harcamalarına gidiyor.

Oscar mevsiminde Hollywood Reporter Gazetesi'nin ön sayfa reklamı 70 - 80 bin $

Film endüstrisinin etkin dergisi olan Variety de aynı reklam ücretini talep ediyor.

'Roma'nın Oscar için tanıtım harcamalarına 25 milyon $ harcandı.

Türk filmlerinin neden aday adaylığından kurtulamayıp ilk 5 film arasına girip aday olamamasının bir nedeni de işte bu yüksek tanıtım maliyeti. DANIŞMANLAR 20 - 30 BİN $ KAZANIYOR

Hollywood'da filmlerin Oscar adayı olabilmesi için çalışanlara 'Oscar danışmanı' deniyor.

'Oscar danışmanları'nın ücreti 10 - 20 bin $ arasında değişiyor.

Eğer tanıtımı yapılan film Oscar'a aday olursa danışmanların ücreti 3'e katlanıyor.

Tanıtım çalışmaları genellikle Los Angeles, New York ve Londra'da yapılıyor.

Filmlerin yönetmenleri ve oyuncularının da yer aldığı tanıtımlara Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin üyeler davet ediliyor. 200'ER BİN $'LIK ÇANTA HEDİYE

'En İyi Yönetmen', 'En İyi Erkek Oyuncu', 'En İyi Kadın Oyuncu', 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu'ya içinde çeşitli hediyelerin bulunduğu 200'er bin $'lık 'adaylık çantası' veriliyor. HARCANAN BU KADAR PARAYA DEĞİYOR MU?

2013'te yapılan bir araştırmaya göre 'En İyi Film' ödülünün bir filme olan gişe katkısı en fazla 3 milyon $

Oscar'ın getirisi parasal olarak değilse adaylık için neden o kadar çok harcama yapılıyor?

Meslektaşlarına ve sinemayla ilgili olan herkese 'Ben başarılıyım' demek için...

Ünlü isimlerin büyük bir özenle endamlarını sergilediği 75.5 metre uzunluğundaki kırmızı halının maliyeti 30 bin dolar.