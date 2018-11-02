Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar sonrasında yılın ikinci yarısından itibaren yaşanan ekonomik gelişmeler otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi. Yıla 1 milyon adet hedefiyle başlayan otomotiv sektörü, yaşanan gelişmeler ışığında hedeflerini aşağı yönlü revize etmek durumunda kaldı. İç pazarda yaşanan yavaşlama ile birlikte otomotiv sektörü temsilcilerinin gözü hükümetten gelecek iç pazarda satışı canlandıracak teşviklere çevrildi. Sektörü rahatlatan açıklama ise, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi. Bakan Albayrak, önceki gün yaptığı açıklamada aralarından otomobillerinde olduğu bazı sektörlerde özel tüketim vergisinin (ÖTV) indirildiğini duyurdu.

'HAYATİ DESTEK GELDİ'

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, söz konusu düzenlemeyi otomotiv sanayii ve sektörüne derin bir nefes aldıracak pozitif bir gelişme olduğu belirtti. Yenigün, "Alınan kararları otomotiv sektörü için hayati bir destek olarak nitelendiriyoruz" dedi.

STOKLAR ERİYECEK

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, motor hacmi 1600 cc altında ÖTV matrahı 120 bin TL’ye kadar olan otomobillerde ÖTV’nin 15 puan indirilmesini ve ticari araçlardan alından KDV oranının ise yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmesini ise sektörün tam ihtiyacı olan bir karar olarak nitelendirdi. Haydar Yenigün, ister yeni bir otomobil ister yeni bir ticari araç satın almayı düşünenler için bir fırsat yaratan adımın aynı zamanda sektörde oluşan stokları eritmek için de önemli olduğunu vurguladı.

OYDER BAŞKANI: 'İNDİRİMLER 21 BİN 500 LİRAYI BULUR'

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden (OYDER) yapılan açıklamada, ÖTV indiriminin otomobil fiyatlarında artan kur baskısının azaltılmasında da etkisi olacağı kaydedildi. Otomotiv pazarının beklenmedik bir şekilde ilk 10 ayda yüzde 30 daraldığını kaydede OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Yıl başlarken beklentimiz, satışların bir önceki yıla yakın rakamlarda (900-950 bin) gerçekleşeceği yönündeydi. ÖTV düzenlemesi sonucu ilgili araçlara yaklaşık olarak 10 bin TL’den 21 bin 500 TL’ye kadar indirim yansıyacak" dedi.

Şahsuvaroğlu, pazarda satışların yoğunlaştığı Kasım-Aralık ayında gerçekleşecek indirimin satışlara olumlu yansıyacağını belirterek, "Yeni araç almak isteyenler için de önemli bir teşvik olacaktır. Markalar da şu anda çok iyi kampanyalar düzenlemiş durumdalar, ÖTV indirimi ile yıl sonu satış rakamlarında 600-650 bin bandının yakalanmasına vesile olacaktır" diye konuştu.

TOYOTA TÜRKİYE CEO'SU: 'İNDİRİM DOĞRU ZAMANDA YAPILDI'

Otomobiller ve Ticari Araçlar için ÖTV ve KDV düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, söz konusu düzenlemenin satışların artmasına ciddi destek vereceğini kaydetti. Bozkurt, "Zor bir dönemden geçerken böyle bir uygulamayı devreye almak hem sektörü hem de otomobil ve ticari araç almayı düşünenleri oldukça mutlu etmiştir" dedi.

Otomobil sektörünün bugüne kadar bardağın dolu tarafına bakmaya gayret gösteren bir yaklaşım içinde olduğunu aktaran Bozkurt, "Sektör, kasım ve aralık aylarında neler olacağına göre bir önlem almayı düşünüyordu. Yüzde 70’lere varan daralmanın yaşandığı dönemde bile ümidimizi kaybetmiyorduk. Bu açıdan baktığımızda böyle bir hamle tam da zamanında geldi. Kasım ve aralık ayları otomobil piyasasının hareket beklediği bir dönemdi. Bu dönemde bu indirimlerin çok olumlu katkısı olacaktır" ifadesini kullandı.

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