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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yılın ilk 4 ayında üretim yüzde 13, ihracat yüzde 8 azaldı!

Türk otomotiv sanayiinin üretim ve ihracatta yaşadığı daralma yılın dördüncü ayında da devam etti. Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 2019 yılı Ocak-Nisan ayına ait verilerine göre, toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 azalarak 489 bin 429 adet, otomobil üretimi ise yüzde 14 azalarak 322 bin 281 adet oldu. Bu dönemde toplam ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 8 oranında azalarak 426 bin 26 adet seviyesinde gerçekleşirken, otomobil ihracatı ise yüzde 12 oranında azaldı ve 275 bin 967 adet olarak kaydedildi. Yılın ilk dört ayında ticari araç ihracatı ise yüzde 2 artış gösterdi

Otomotiv Sanayii Derneği

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD),2019 yılı Ocak-Nisan dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. OSD verilerine göre, yılın ilk dört aylık döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 489 bin 429 adet, otomobil üretimi ise yüzde 14 azalarak 322 bin 281 adet oldu.

Bu dönemde, toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 oranında azalarak 123 bin 155 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 47 daraldı ve 93 bin 228 adet olarak gerçekleşti.

'TİCARİ' ÜRETİMİ YÜZDE 11 GERİLEDİ

OSD verilerine göre ticari araç grubunda toplam üretim yılın ilk dört aylık döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azaldı.

Bu dönemde, hafif ticari araçta üretim yüzde 9, ağır ticari araç grubunda üretim ise yüzde 29 seviyesinde azaldı. Yılın ilk dört ayında, otomobil pazarında yaşanan daralmaya benzer şekilde ticari araç pazarında da azalma sürdü.

Ocak-Nisan ayını kapsayan süreçte, geçen yılın aynı dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 51 daraldı. Hafif ticari araç pazarı yüzde 50 oranında daralırken, ağır ticari araç pazarında ise yüzde 60 oranında azalma kaydedildi.

4 AYDA 10.5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Ocak-Nisan döneminde ihracat adet bazında yüzde 8 azalırken, otomobil ihracatı yüzde 12 oranında azaldı. Bu dönemde toplam ihracat 426 bin 26 adet olurken, otomobil ihracatı 275 bin 967 adet düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam ticari araç ihracatı yüzde 2 artış gösterirken hafif ticari araç ihracatı yüzde 1, ağır ticari araç ihracatı ise yüzde 36 artış gösterdi.

Toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 7 azalırken, euro bazında yüzde 1 arttı. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı 10.5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 14 azalarak 3.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 7 azaldı ve 3.4 milyar euro oldu.

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