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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen ve Amrabat Afrika'da yılın 11'ine seçildi! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen ve Amrabat Afrika'da yılın 11'ine seçildi!

        Galatasaray'dan Victor Osimhen ve Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat, Afrika'da yılın en iyi 11'ine seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 13:21 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:32
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        Osimhen ve Amrabat'a büyük onur!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen ve Fenerbahçe'de kariyerini sürdüren Sofyan Amrabat, Afrika'da 2024 yılının en iyi ilk 11'ine seçildi.

        İlk 11 şu şekilde oluştu:

        Kale: Andre Onana (Manchester United)

        Defans: Achraf Hakimi (PSG), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), Chancel Mbemba (Marsilya)

        Orta saha: Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Franck Kessie (Al Ahli), Yves Bissouma (Tottenham), Mohammed Kudüs (West Ham)

        Forvet: Ademola Lookman (Atalanta), Mohamed Salah (Liverpool), Victor Osimhen (Galatasaray)

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