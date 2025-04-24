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        Haberler Spor Futbol Osman Aşkın Bak: Türkiye spor tesisleriyle, spor altyapısıyla bölgenin parlayan yıldızı - Futbol Haberleri

        Osman Aşkın Bak: Türkiye spor tesisleriyle, spor altyapısıyla bölgenin parlayan yıldızı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye spor tesisleri ve spor altyapısıyla bölgenin parlayan yıldızı olduğunu belirterek, "Türkiye, UEFA nezdinde pek çok organizasyonu gerçekleştirecek kapasiteye sahip. Bu nedenle UEFA'nın tecrübesinden faydalanmak için, UEFA ile birlikte işbirliği yapmak için İstanbul temsilciliğinin açılması isabetli bir karardır" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 13:40 Güncelleme: 24.04.2025 - 13:40
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        "Türkiye bölgenin parlayan yıldızı"
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        UEFA'nın, Londra ve Brüksel'in ardından 3. dış merkezi olacak İstanbul'daki temsilciliğinin açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışta açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye'de yapılan spor tesisleri devrimiyle başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanım, zatıalinizin futbolun ve sporun içinden gelmesi sebebiyle Türkiye'de bir spor devrimi ve tesisler açısından büyük bir döngü yaşandı. 38 tane stadyum inşaatı tamamlandı. 4 tanesi devam ediyor. 4 tanesinin de planlaması sürdürülüyor. Dolayısıyla Türkiye, UEFA nezdinde pek çok organizasyonu gerçekleştirecek kapasiteye sahip. Yine Türkiye 2005 ve 2023 yılında Şampiyonlar Ligi finalini başarıyla organize etti. Yine 2019 Süper Kupa finali ve 2009 yılında UEFA Kupası finalini gerçekleştirdi. 2026'da Avrupa Ligi, 2027 ise Konferans Ligi finalini organize edecek. Türkiye spor tesisleriyle, spor altyapısıyla bölgenin parlayan yıldızı. Diğer branşlarda da havuzlarıyla, spor salonlarıyla, atletizm pistleriyle Türkiye'nin dört bir yanını spor tesisleriyle donattınız. Artık bundan sonra başarılı süreçlerin başlaması gerekiyor. Bu nedenle UEFA'nın tecrübesinden faydalanmak için, UEFA ile birlikte işbirliği yapmak için İstanbul temsilciliğinin açılması isabetli bir karardır. Bu noktada UEFA başkanına teşekkür ediyoruz. Ben inanıyorum ki gelecekte Türkiye büyük başarılara imza atacak. Futbol bir endüstri. Futbol endüstrisi içinde Türkiye'nin 2024 yılında Avrupa Şampiyonası'nda yakaladığı çeyrek final, güzel bir jenerasyon geliyor. Yine 2025 yılında Uluslar Ligi'nde ilk defa A Ligi'ne yükselmesi önemli bir başarı. İnanıyoruz ki EURO 2032'yi İtalya ile birlikte çok iyi bir şekilde organize edeceğiz. Zatıalinizin destekleri için şükranlarımızı arz ediyoruz. Bütün spor kulüplerine verdiğiniz desteği biliyoruz. Sporun gelişimi için yaptıklarınızı biliyoruz. UEFA'nın tecrübesiyle, ülkemizin tecrübesi birleşecek. İnanıyorum ki Türkiye futbolda altyapısına yapacağı yatırımlarla büyük başarıla elde edecek. Önemli başarıları hep birlikte yaşayacağız. Ben UEFA İstanbul Temsilciliği'nin ülkemiz, Türk futbolu, bölge ve UEFA için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Zatıalinize, Türk sporuna verdikleri destek için teşekkür ediyor, şükranlarımı arz ediyorum" şeklinde konuştu.

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