Kuruluş Osman dizisinde Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve devletin kurucusu Osman Gazi'nin hayatı anlatılıyor. Son bölümde; Osman Gazi babası Ertuğrul Gazi'nin vasiyetini öğreniyor. Ertuğrul Gazi vasiyetinde oğlundan ikinci bir kadınla evlenmesini istiyor. Diziseverler gerçek tarihte Osman Gazi'nin kaç eşi vardı, Osman Bey'in eşlerinin isimleri neydi sorularının yanıtlarını araştırıyor.

OSMAN GAZİ'NİN EŞLERİ

Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızıydı.

Osman Gazi'nin ikinci eşi olan Râbi'a Bala Hâtûn ise, Osman Bey'in akıl hocası Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi.