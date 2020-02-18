Osman Kavala hakkında gözaltı kararı!

AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Gezi Olayları" olarak bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini hedef alan kalkışma girişiminin soruşturulması kapsamında, eylemleri planlayan, yöneten ve yönlendiren bir kısım şüpheliler hakkında Başsavcılıkça 19 Şubat 2019 tarihinde iddianameyle kamu davası açıldığı hatırlatıldı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin 18 Şubat tarihli kararıyla, hakkında kamu davası açılan sanıkların beraatine ve tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesine karar verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anılan kararın bozulması talebiyle ilgili mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş olup, kararın gerekçesinin yazılmasını müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımızca istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen sanık Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında, TCK'nın 309. maddesi uyarınca Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs suçundan ayrıca gözaltı kararı verilmiştir."

TAHLİYE KARARI VERİLMİŞTİ

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 7'si firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıkmıştı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 9 kişiye beraat kararı verilirken, 7 firari sanık hakkında çıkarılan yakalama kararları kaldırılarak "ifadelerinin alınmasına yönelik" ayrı ayrı yakalama emri çıkarılmasına hükmedilmişti.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Gezi davasında aralarında Osman Kavala’nın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararına itiraz için savcılık harekete geçti.

DHA'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin bugün görülen davada aralarında işadamı Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanığın beraat kararına yönelik itiraz için mahkemeye süre, tutum dilekçesi verdi.

Başsavcılık gerekçeli karar yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti.