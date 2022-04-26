Osman Kavala 2 Ekim 1957'de Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya geldi.

İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu.

Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu'nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, İletişim yayınlarının kurucuları arasında yer aldı.

Kavala; Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yansıra Açık Toplum Vakfı, TESEV, TEMA Vakfı, Tarih Vakfı, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı gibi pek çok sivil toplum örgütünün kurucu üyeleri arasında yer aldı.



Osman Kavala 1 Kasım 'de Gezi Parkı olayları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı. 2017 Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı davanın 25 Nisan günğ gerçekleşen duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.