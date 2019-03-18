Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay!

Giriş: 18.03.2019 - 07:41 | Güncelleme:  

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte bir restoranda görüntülendi. Başbaşa akşam yemeği yiyen sevgililer, çıkışta objektiflere mutluluk pozu verdi

  • 1Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Necati Kocabay ile yaz ayında evlenecekleri haberlerine Nurgül Yeşilçay, "Bizim düğün yazı geçer. İşlerimiz var" dedi.

  • 2Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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    "ÇOK İYİ ANLAŞIYORLAR"

    Eski eşi Cem Özer'den olan oğlu Osman Nejat ile sevgilisi Necati Kocabay'ın iyi anlaştığını söyleyen oyuncu muhabirlerin,  “Evlenme kararınızı nasıl karşıladı?” sorusuna, "Osman Nejat ile, Necati tanıştı. Çok iyi anlaşıyorlar. İlişkimize bir şey demiyor. Oyun oynuyorlar birlikte, birbirlerini çok seviyorlar" dedi.

  • 3Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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    Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay ve yapımcı sevgilisi Necati Kocabay,  geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bulunan bir alışveriş merkezinde evleri için alışverişe çıkmıştı. Alışveriş merkezindeki banyo ve mutfak eşyalarının satıldığı mağazalarda alışveriş yapan sevgililer, evlerininde eksikleri tamamlamıştı.

  • 4Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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    "NET BİR TARİH BELİRLEMEDİK"

    Alışverişlerini tamamladıktan sonra alışveriş merkezinden sevgilisi Necati Kocabay ile ele ele ayrılan güzel oyuncu, evlilik sorularına, "Hayırlısı, daha net bir tarih belirlemedik" demişti. Bu sözlerin üzerine Necati Kocabay ise, "Daha evlilik teklifi yapmadım" diye cevap verirken, "Teklif ne zaman?" sorusuna ise "Yakın zamanda" demişti.

  • 5Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 6Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 7Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 8Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 9Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 10Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 11Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 12Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 13Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 14Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 15Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 16Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 17Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 18Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 19Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 20Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 21Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 22Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 23Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 24Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 25Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 26Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 27Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 28Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 29Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 30Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 31Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 32Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 33Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 34Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 35Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 36Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 37Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 38Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 39Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 40Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 41Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 42Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 43Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 44Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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  • 45Osman Nejat'tan annesi Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın evliliğine onay! - Magazin haberleri
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