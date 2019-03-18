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"ÇOK İYİ ANLAŞIYORLAR"



Eski eşi Cem Özer'den olan oğlu Osman Nejat ile sevgilisi Necati Kocabay'ın iyi anlaştığını söyleyen oyuncu muhabirlerin, “Evlenme kararınızı nasıl karşıladı?” sorusuna, "Osman Nejat ile, Necati tanıştı. Çok iyi anlaşıyorlar. İlişkimize bir şey demiyor. Oyun oynuyorlar birlikte, birbirlerini çok seviyorlar" dedi.