Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Osmaniye'de asansör boşluğuna düşen kadın öldü | Son dakika haberleri

        Osmaniye'de asansör boşluğuna düşen kadın öldü

        Osmaniye Toprakkale'de apartmanın üçüncü katından asansör boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 01:29 Güncelleme: 20.01.2026 - 01:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asansör boşluğuna düşen kadın öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Toprakkale ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanda evli ve 5 çocuk annesi Hürü Toklu (66), iddiaya göre komşu ziyareti sonrası evine dönmek için asansöre yöneldi.

        DHA'nın haberine göre; asansörün kapısını açan Toklu, kabinin 4'üncü katta takılı kaldığı fark edemeyip, adım attı. Toklu, 3'üncü kattan asansör boşluğuna düştü.

        Sesi duyup, dışarıya çıkan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        KURTARILAMADI

        İtfaiye ekiplerinin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılıp, ambulansla Toprakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Toklu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından apartmandaki asansör, yetkililer tarafından mühürlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Markette kavga: Ortalık savaş alanına döndü

        Markette kavga: Ortalık savaş alanına döndü

        #Osmaniye
        #haberler
        #toprakkale
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?