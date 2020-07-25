İHA

Edinilen bilgiye göre Kadirli ilçesine bağlı Değirmendere köyü, Maksutoluğu yaylası, Gala mevkiinde eşi ile birlikte yayla evinde bulunan 70 yaşındaki Ahmet Aktan henüz belirlenemeyen bir şekilde evde bulunan av tüfeğinin ateş alması sonucu, tüfekten çıkan saçmaların bacağına isabet etmesiyle kanlar içinde yerde kaldı.

İHA'nın haberine göre; evde bulunan eşi Habibe Aktan'ın bağırma sesini duyan komşuları yaralı adama ilk müdahaleyi yaparak durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri çok kan kaybeden yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ahmet Aktan'ın cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.