Kaza, gece saatlerinde Adana-Şanlıurfa otoyolunda Osmaniye gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin’den Cizre’ye gitmekte olan Fuat A. yönetimindeki yolcu otobüsünün, hızı gişeler mevkiinde yavaşladı. Aynı istikamette seyir halinde olan Fırat G.’nin kullandığı TIR, hızla yolcu otobüsüne çarptı. İHA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle TIR şoförü aracında sıkışırken yolcu otobüsünde bulunan yolculardan B.Y., H.Y., İ.A. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu Fırat G.’yi sıkıştığı yerden çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yavaşlayan trafik yüzünden Adana-Şanlıurfa yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.