Sosyal medyada terör propagandasına 1 tutuklama
OSMANİYE'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenip gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OSMANİYE'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenip gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına sosyal medyada propaganda yaptığı belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, haklarında yakalama kararı çıkarılan M.Ç., C.E. ve S.Ç.'yi adreslerine yapılan operasyonda gözaltına alırken; yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı; C.E. ve S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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