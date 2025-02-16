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        Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 16:21 Güncelleme: 16.02.2025 - 16:21
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        Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

        Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

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