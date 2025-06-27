İçişleri Bakanı Yerlikaya Osmaniye'de

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi toplantı ve ziyarette bulunmak üzere Osmaniye’ye geldi. Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak görevimiz sadece suçla mücadele değil, aziz milletimizin içini ferah tutmak, huzur ve güvenliğini sağlamaktır" dedi.

Osmaniye Polis Evi'nde düzenlenen 'Türkiye’nin Huzuru' konulu güvenlik toplantısı ile programlarına başlayan Bakan Ali Yerlikaya, ardından Tosyalı Camisi'nde cuma namazını kıldı. Sosyal medya hesaplarından toplantıya ilişkin videolu paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, "Bugün Osmaniye’de ‘Türkiye’nin Huzuru Toplantımızı’ gerçekleştirdik. Sıcaklığı, toprağına da insanına da sinen; yiğitliğiyle, vefasıyla yüreğimizde özel bir yeri olan Osmaniye’mizdeyiz. Osmaniyeli hemşehrilerim her daim vatanına, bayrağına, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya bağlıdır. İçişleri Bakanlığı olarak görevimiz sadece suçla mücadele değil, aziz milletimizin içini ferah tutmak, huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Vatanımızda huzuru tehdit eden her unsurla, kararlı, akılcı ve sonuç odaklı bir mücadele yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz. 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealini, Osmaniyeli hemşehrilerimizle birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.