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        İçişleri Bakanı Yerlikaya Osmaniye'de

        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi toplantı ve ziyarette bulunmak üzere Osmaniye'ye geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 16:06 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:10
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya Osmaniye'de
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        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi toplantı ve ziyarette bulunmak üzere Osmaniye’ye geldi. Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak görevimiz sadece suçla mücadele değil, aziz milletimizin içini ferah tutmak, huzur ve güvenliğini sağlamaktır" dedi.

        Osmaniye Polis Evi'nde düzenlenen 'Türkiye’nin Huzuru' konulu güvenlik toplantısı ile programlarına başlayan Bakan Ali Yerlikaya, ardından Tosyalı Camisi'nde cuma namazını kıldı. Sosyal medya hesaplarından toplantıya ilişkin videolu paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, "Bugün Osmaniye’de ‘Türkiye’nin Huzuru Toplantımızı’ gerçekleştirdik. Sıcaklığı, toprağına da insanına da sinen; yiğitliğiyle, vefasıyla yüreğimizde özel bir yeri olan Osmaniye’mizdeyiz. Osmaniyeli hemşehrilerim her daim vatanına, bayrağına, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya bağlıdır. İçişleri Bakanlığı olarak görevimiz sadece suçla mücadele değil, aziz milletimizin içini ferah tutmak, huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Vatanımızda huzuru tehdit eden her unsurla, kararlı, akılcı ve sonuç odaklı bir mücadele yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz. 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealini, Osmaniyeli hemşehrilerimizle birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

        Ardından Osmaniye Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya, Valilik binası girişinde Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye milletvekilleri Seydi Gülsoy ve Derya Yanık, AK Parti MKYK Üyesi ve 27'nci Dönem Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Yerlikaya’ya, yöresel kıyafetler giyen öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Valilik şeref defterini imzalayan Yerlikaya, daha sonra Vali Yılmaz ile makamda bir süre görüştü. Programı kapsamında Osmaniye Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı’nı da ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, temaslarının ardından kentten ayrıldı. Bakan Yerlikaya’nın katıldığı toplantı ve ziyaretler basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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