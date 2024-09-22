Osmaniye'de düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi
Osmaniye'de 2. Kamu Spor Oyunları kapsamındaki düzenlenen voleybol turnuvası tamamlandı.
Osmaniye'de 2. Kamu Spor Oyunları kapsamındaki düzenlenen voleybol turnuvası tamamlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca Tosyalı Spor Salonu'nda organize edilen turnuvaya 7 takım katıldı.
Final müsabakasında Milli Eğitim Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımı'nı 3-1 yenen Emniyet Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımı, şampiyon oldu.
Emniyet Müdürlüğü ekibi, Isparta'da düzenlenecek bölge şampiyonasında Osmaniye'yi temsil edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.