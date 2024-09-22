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        Osmaniye'de düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi

        Osmaniye'de 2. Kamu Spor Oyunları kapsamındaki düzenlenen voleybol turnuvası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 15:12 Güncelleme: 22.09.2024 - 15:17
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        Osmaniye'de düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi
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        Osmaniye'de 2. Kamu Spor Oyunları kapsamındaki düzenlenen voleybol turnuvası tamamlandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca Tosyalı Spor Salonu'nda organize edilen turnuvaya 7 takım katıldı.

        Final müsabakasında Milli Eğitim Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımı'nı 3-1 yenen Emniyet Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımı, şampiyon oldu.

        Emniyet Müdürlüğü ekibi, Isparta'da düzenlenecek bölge şampiyonasında Osmaniye'yi temsil edecek.

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