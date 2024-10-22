Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, rezerv alan çalışmalarını inceledi

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Esenevler Mahallesi'ndeki rezerv alanda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 13:34 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, rezerv alan çalışmalarını inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Esenevler Mahallesi'ndeki rezerv alanda incelemelerde bulundu.

        Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk'le rezerv alanı inceleyen Vali Yılmaz, 17 bin metrekare alanda başlatılan çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

        Alanda 45 konut ve 83 iş yerinin yapılacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Burası Osmaniye'mizin görüntüsüne, şehirciliğine çok önemli katkı sağlayacak bir proje. Bu projeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Emlak Konut vasıtasıyla yapacak. Burası 1 yıl içinde tamamlayarak Osmaniyeli hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Böyle güzel bir projenin kazandırılması, uygulanması Osmaniye'miz adına gerçekten çok kıymetli."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        Yılın en yüksek satışı
        Yılın en yüksek satışı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı

        Benzer Haberler

        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Amanos Dağları'nın eteğindeki Sarısu Şelalesi dron ile görüntülendi
        Amanos Dağları'nın eteğindeki Sarısu Şelalesi dron ile görüntülendi
        Otomobil, ağaca çarptı; 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Otomobil, ağaca çarptı; 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Osmaniye İl Müdürlüğünce eğitim programı düzenlend...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Osmaniye İl Müdürlüğünce eğitim programı düzenlend...
        Osmaniye'de kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
        Osmaniye'de kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
        Ağaç budarken hayatını kaybetti
        Ağaç budarken hayatını kaybetti