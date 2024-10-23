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        Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasından belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'de belediyeye ait rögar kapaklarını çalmaları güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:19 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:19
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        Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasından belirlenen 2 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'de belediyeye ait rögar kapaklarını çalmaları güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ekim'de belediyeye ait rögar kapaklarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 177 saatlik görüntüden şüphelilerin Mustafa K. ile Dilara B. olduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Çalınan rögar kapaklarını satın alan Z.C. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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