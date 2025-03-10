Osmaniye'de kıyafeti vinç şaftına dolanan işçi öldü
Osmaniye'de çalıştığı fabrikada kıyafeti vinç şaftına dolanan işçi, şafta sıkışarak yaşamını yitirdi.
Osmaniye'de çalıştığı fabrikada kıyafeti vinç şaftına dolanan işçi, şafta sıkışarak yaşamını yitirdi.
Toprakkale ilçesinde bulunan Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Ferhat Kurt'un kıyafeti, vinç şaftına dolandı.
Kurt'un şaftta sıkıştığını gören diğer çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti.
AFAD ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Kurt'un cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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