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        Osmaniye'de kıyafeti vinç şaftına dolanan işçi öldü

        Osmaniye'de çalıştığı fabrikada kıyafeti vinç şaftına dolanan işçi, şafta sıkışarak yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 19:11 Güncelleme: 10.03.2025 - 19:32
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        Osmaniye'de kıyafeti vinç şaftına dolanan işçi öldü
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        Osmaniye'de çalıştığı fabrikada kıyafeti vinç şaftına dolanan işçi, şafta sıkışarak yaşamını yitirdi.

        Toprakkale ilçesinde bulunan Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Ferhat Kurt'un kıyafeti, vinç şaftına dolandı.

        Kurt'un şaftta sıkıştığını gören diğer çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

        AFAD ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Kurt'un cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Galeri

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