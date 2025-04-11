Osmaniye'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kum yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kum yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kadirli-Adana kara yolunda Hasan A. idaresindeki kum yüklü kamyon yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralı sürücü, itfaiye tarafından bulunduğu yerden kurtarılıp sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.