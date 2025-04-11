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        Osmaniye'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kum yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 15:38 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:47
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        Osmaniye'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kum yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kadirli-Adana kara yolunda Hasan A. idaresindeki kum yüklü kamyon yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan yaralı sürücü, itfaiye tarafından bulunduğu yerden kurtarılıp sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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