Osmaniye'de firari hükümlü yakalandı

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan ve ikametinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tüfek ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.Ö’nün ilçe merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

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