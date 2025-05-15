Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de firari hükümlü yakalandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:43 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.Ö’nün ilçe merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan ve ikametinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tüfek ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de gönüllü kuaförler engelli bireyleri ücretsiz tıraş etti
        Osmaniye'de gönüllü kuaförler engelli bireyleri ücretsiz tıraş etti
        Köylerde yetenekli gençler sportif taramayla keşfediliyor
        Köylerde yetenekli gençler sportif taramayla keşfediliyor
        Sumbas'ta polisler bilgilendirme çalışmalarında bulundu
        Sumbas'ta polisler bilgilendirme çalışmalarında bulundu
        Kadirli'de Halk Eğitim Merkezi Korosundan konser
        Kadirli'de Halk Eğitim Merkezi Korosundan konser
        Zorkun Yaylası'nda yangın paniği: 3 ev tamamen, 1 ev ise kısmen yandı
        Zorkun Yaylası'nda yangın paniği: 3 ev tamamen, 1 ev ise kısmen yandı
        Osmaniye'de 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü y...
        Osmaniye'de 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü y...