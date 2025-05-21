Osmaniye'de engelli bireylere "Sevgi İzi" uygulaması
Kadirli ilçesinde, kaybolmaları halinde ailelerine ulaşılabilme amacıyla engelli bireylerin bileklerine kimlik bilgilerini içeren numaralar dövme şeklinde işlendi.
Kadirli ilçesinde, kaybolmaları halinde ailelerine ulaşılabilme amacıyla engelli bireylerin bileklerine kimlik bilgilerini içeren numaralar dövme şeklinde işlendi.
Kadirli Kadınlar Meclisi Başkanı Emel Erkayıran, Şehit Uzman Çavuş Mehmet Ulusoy Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda düzenlenen programda, 8 yıldan bu yana sürdürdükleri "Sevgi İzi" projesi kapsamında 350 engelli bireyin bileğine kimlik bilgilerini içeren dövme yaptırdıklarını söyledi.
Osmaniye ve çevre illerden yoğun talep olan uygulamanın tamamen ücretsiz olduğunu ifade eden Erkayıran, uygulama sayesinde ailelerin, kaybolan engelli yakınlarına kısa sürede ulaşabileceğini kaydetti.
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