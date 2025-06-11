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        Osmaniye'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 19:25 Güncelleme: 11.06.2025 - 19:25
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        Osmaniye'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, tutuklandı.

        İrfanlı Mahallesi'nde N.A. ile S.Y. arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine N.A, bıçakla S.Y'yi yaralayarak bir süre kovaladı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan S.Y, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli N.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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