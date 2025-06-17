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        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla yakalanan 9 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:05 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:05
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        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla yakalanan 9 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 6-13 Haziran'da meydana gelen kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, iş yeri kurşunlama, mala zarar verme ve silahlı tehdit suçlarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışmada kimlikleri belirlenen 18 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız 7 tabanca ile 3 tüfek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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