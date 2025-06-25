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        Osmaniye'de nehir kenarındaki Hemite Kalesi FPV dronla görüntülendi

        Osmaniye'de Ceyhan Nehri'nin kenarındaki Hemite Kalesi, FPV dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:05
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        Osmaniye'de nehir kenarındaki Hemite Kalesi FPV dronla görüntülendi
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        Osmaniye'de Ceyhan Nehri'nin kenarındaki Hemite Kalesi, FPV dronla görüntülendi.

        Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki kale, Gökçedam köyü sınırlarında yer alıyor.

        Moloz taşla inşa edilen ve yapım yılı bilinmeyen kale, 70 metre yükseklikte bulunuyor.

        Ceyhan Nehri'nin kenarındaki kalenin güncel hali, FPV dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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