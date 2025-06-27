Osmaniye'de 3 milyon 780 bin makaron ele geçirildi

Çalışmada, "kaçakçılıktan elde edilen mal varlığını akladıkları" iddiasıyla 6 şüpheli daha Adana ve Osmaniye'de operasyonlarla yakalandı.

Evde 3 milyon 780 bin makaron bulundu, K.Ü. ve M.Ü. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine K.Ü. ve M.Ü'nün evlerinde arama yaptı.

Osmaniye'de jandarma ekipleri 3 milyon 780 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

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