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        Osmaniye'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 20:27 Güncelleme: 28.06.2025 - 20:27
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        Osmaniye'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kadirli-Andırın kara yolu Kayasuyu mevkisinde, Serdar Daş'ın kullandığı 80 LB 804 plakalı otomobille sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 VL 491 plakalı kamyon çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilin sürücüsü Daş, araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan Daş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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