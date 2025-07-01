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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 6 firari zanlı tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 firari şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 11:27 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:27
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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 6 firari zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 firari şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.

        Çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 tüfek, bir miktar uyuşturucu ile kesici alet ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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