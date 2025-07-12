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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 10:37 Güncelleme: 12.07.2025 - 10:37
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Kimlikleri belirlenen şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda, 17 bin 23 uyuşturucu hap, 111,11 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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