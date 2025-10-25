Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavları Osmaniye'de yapıldı

        Türkiye Kick Boks Federasyonunca organize edilen siyah kuşak "dan" sınavlarının Osmaniye ayağı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 18:27 Güncelleme: 25.10.2025 - 18:27
        Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavları Osmaniye'de yapıldı
        Türkiye Kick Boks Federasyonunca organize edilen siyah kuşak "dan" sınavlarının Osmaniye ayağı tamamlandı.

        Federasyonun 2025 yılı faaliyet programında yer alan sınav, Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Kayıt yaptıran sporcular, ısınma hareketlerinin ardından komite tarafından sınava tabi tutuldu.

        Sınavda başarılı olan 122 sporcuya belge verildi.

        Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, yaptığı açıklamada, siyah kuşak "dan" sınavının sporcular adına önemli olduğunu söyledi.

        Federasyonun çalışmalarının iyi gittiğini belirten Kayıcı, "Emin adımlarla gidiyoruz. Osmaniye kick boksta çok iyi. Başarılarda emeği olan antrenör arkadaşlarıma da teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

