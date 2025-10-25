Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavları Osmaniye'de yapıldı

Federasyonun çalışmalarının iyi gittiğini belirten Kayıcı, "Emin adımlarla gidiyoruz. Osmaniye kick boksta çok iyi. Başarılarda emeği olan antrenör arkadaşlarıma da teşekkür ederim." dedi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, yaptığı açıklamada, siyah kuşak "dan" sınavının sporcular adına önemli olduğunu söyledi.

