Tüm İslam aleminin kutladığı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Bakanlığı il il tüm ülkenin İmsakiye takvimini çıkardı. Böylece, Osmaniyeli vatandaşlar için Osmaniye sahur vakti, iftar vakti, imsak vakti ve teravih namazı saati de belirlendi. Peki, Osmaniye sahur ve iftar vakitleri ne zaman? Osmaniye'de ilk ne zaman sahura kalkılacak ve ilk iftar ne zaman açılacak? İşte, 2023 Osmaniye İmsakiye takvimi...

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