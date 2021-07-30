Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Osmanlı Devleti’nin doğudaki en önemli eserleri arasında yer alan İshak Paşa Sarayı, eşsiz mimari yapısıyla yıllara meydan okuyor

Osmanlı mimarisinin eşsiz örneği: İshak Paşa Sarayı
İHA

Osmanlı Devleti’nin Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki en önemli eserlerinden biri olan ve sarp kayalıklar arasındaki bir tepede yer alan İshak Paşa Sarayı, kartal yuvası görünümü ve 116 odası ile Anadolu’nun nadide eserleri arasında yer alıyor.

İHA'nın haberine göre içerisinde harem, hamam, zindan ve cami de bulunan İshak Paşa Sarayı’nda kullanılan kalorifer sistemi ise Anadolu’daki ilk örneklerden.

Saray, kabartma ve süslemeleriyle Selçuklu sanatının özelliklerini taşıyor.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaktaki bin 900 rakımlı tepeye kurulu olan ve yaz-kış yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan bu tarihi saray, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde de yer alıyor.

"İÇİNDE GEZERKEN ESKİLERİ HİSSETTİM"

Tarihi İshak Paşa Sarayı’nı görmek için Iğdır’dan gelen Alperen Yazan, içerde dolaşırken eskileri hissettiğini belirterek, “İshak Paşa Sarayı’nı ziyaret etmek için Iğdır’dan geldim. Gerçekten çok güzel. Doğuda böyle bir yerin olması gerçekten çok iyi. İlk defa geliyorum. İçinde gezerken atalarımızı, eskileri hissettim” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Atatürk'ün kişisel eşyalarının konservasyon çalışmalarını izlediler
YAŞAM Atatürk'ün eşyalarının konservasyon çalışmalarını ...
29 Temmuz Süper Loto sonuçları 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula
YAŞAM Süper Loto'da 13 Milyon'u kim kazandı?
Günlük burç yorumları! (30 Temmuz 2021 Cuma)
YAŞAM Günlük burç yorumları!
SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 29 Temmuz 2021 - Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAM Süper Loto'da dev ikramiyenin numaraları...
Çankırı'nın höşmerim tatlısı coğrafi işaret tescil belgesi aldı
YAŞAM Çankırı'nın höşmerim tatlısı tescillendi
Pertek ve Mazgirt'in tarihi ve doğal güzellikleri havadan görüntülendi
YAŞAM Tarihi ve doğal güzellikleri helikopterle ...
Karadeniz sahillerindeki yoğunluk Akdeniz'i aratmıyor
YAŞAM Burası ne Antalya ne de Muğla... Havadan ...
Rus tehdidine karşı yapılan koruganlar arazide kaldı
YAŞAM Rus tehdidine karşı yapılmıştı... Arazide kaldı
Ilgaz Dağı kışın kayakçıları, yazın serinlemek isteyen doğaseverleri ağırlıyor
YAŞAM Kışın kayakçıları, yazın serinlemek isteyenleri ...
Otoparkın altından çıkan tarihi mozaiklerin restorasyonu başladı
YAŞAM Belediye binasının altından çıkmıştı... Çalışmalar ...