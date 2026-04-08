        Osmanlı mirası Gazi Mihal Hamamı turizme kazandırılacak

        Osmanlı mirası Gazi Mihal Hamamı turizme kazandırılacak

        Osmanlı'nın kuruluş döneminde önemli hizmetlerde bulunan Mihaloğulları ailesinden Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında yaptırılan Gazi Mihal Hamamı, restorasyonun ardından turizme kazandırılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Edirne'deki Osmanlı mirası turizme kazandırılıyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Osmanlı döneminde Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında yaptırılan Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyonun ardından turizme kazandırılacağını söyledi.

        Tunca Nehri kıyısında yer alan tarihi hamamda devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyen Sezer, yetkililerden bilgi aldı.

        Kapıkule Sınır Kapısı'ndan kente girişte ziyaretçileri tarihi yapının karşıladığını belirten Sezer, Gazi Mihal Hamamı'nın önemli bir eser olduğunu söyledi.

        Sezer, hamamın yanı sıra hemen yanında bulunan Gazi Mihal Köprüsü ve Gazi Mihal Camisi ile birlikte bölgenin önemli bir külliye alanı oluşturduğunu dile getirdi.

        Hamamın Tunca Nehri kenarında yer alan görkemli bir yapı olduğunu anlatan Sezer, mimari özellikleri bakımından da ender eserlerden biri olduğunu kaydetti.

        Yapının üzerinden yol geçtiğini ve bu nedenle büyük değişiklikler yapıldığını belirten Sezer, "Gazi Mihal Hamamı'nın birinci etabını tamamladık, hamamı kurtardık ve içerisindeki restorasyonu bitirdik. Şimdi çevre düzenlemesiyle beraber buraya bir fonksiyon vereceğiz. Vatandaşlarımızın ve ziyaretçilerimizin kullanımına burayı açmış olacağız" dedi.

        GAZİ MİHAL HAMAMI

        Gazi Mihal Hamamı, Osmanlı'nın kuruluş döneminde önemli hizmetlerde bulunan Mihaloğulları ailesinden Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında yaptırıldı.

        Kesme taş ve tuğla malzemeden inşa edilen hamamın duvarları büyük ölçüde orijinal dokusunu koruyor.

        Gazi Mihal Camisi ve İmaret Köprüsü ile birlikte külliye yapısı içinde yer alan yapı, Rusların 1829 yılında Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'dan fırlatılan füzelerin Kudüs semalarında görüntülendi

        İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzeler Kudüs semalarında görüntülendi. (AA)

        #Gazi Mihal Hamamı
        #edirne
        #restorasyon
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Borsada ateşkes coşkusu
        Borsada ateşkes coşkusu
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        14 yıl önceki halini paylaştı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Serdar Ortaç vasiyetini duyurdu
        Serdar Ortaç vasiyetini duyurdu
        Zincirsiz köpek saldırısına rekor tazminat!
        Zincirsiz köpek saldırısına rekor tazminat!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?