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ÖSYM açıkladı | ALES sınav giriş yerleri erişime açıldı! ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ALES başvurularının 4 Temmuz itibarıyla sona ermesinin ardından, adaylar sınav gününü beklemeye başladı. 21 Ağustos tarihinde gerçekleşecek ALES sınavı için sınav giriş yerleri erişime açıldı. Senenin ikinci oturumu olacak ALES/2 sınavına katılım gösterecek adaylar sınav giriş belgesi için araştırmalara başladı. İşte ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

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  • ÖSYM açıkladı | ALES sınav giriş yerleri erişime açıldı! ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

    ALES sınavı için geri sayım başlarken, adaylar sınav giriş belgesi yayınlandı mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet  adresinden ve haberimiz üzerinden erişim sağlayabiliyor.  İşte ÖSYM ile ALES sınav giriş belgelesi sorgulama sayfası...
  • ÖSYM açıkladı | ALES sınav giriş yerleri erişime açıldı! ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

    SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU!

    ÖSYM konu hakkında açıklama yaptı! Açıklama ise şu şekilde: 

    “2022-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

    21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

     Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet  adresinden 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.”

    ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
  • ÖSYM açıkladı | ALES sınav giriş yerleri erişime açıldı! ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

    ALES 2 NE ZAMAN?

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) 21 Ağustos 2022’de saat 10.15’te uygulanacak.
  • ÖSYM açıkladı | ALES sınav giriş yerleri erişime açıldı! ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

    ALES KAÇ SORU OLACAK?

    Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.
  • ÖSYM açıkladı | ALES sınav giriş yerleri erişime açıldı! ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

    ALES KAÇ DAKİKA? 

    Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak. Adaylara sınav için 150 dakika süre verilecek.

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