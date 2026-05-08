Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim ÖSYM'den Türkçe düzeyini ölçecek e-YDTS uygulaması

        ÖSYM'den Türkçe düzeyini ölçecek e-YDTS uygulaması

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Türkçe dil yeterlilik seviyesini ölçmek üzere Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS) uygulanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 11:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÖSYM'den Türkçe düzeyini ölçecek e-YDTS uygulaması

        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bir süredir hazırlıkları yapılan e-YDTS, Türkçeyi sınav ortamında ölçmek adına ilk uygulama olacak.

        Türkiye'nin uluslararası vizyonuna katkı sağlaması hedeflenen e-YDTS, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezleri'nde dijital ortamda yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, e-YDTS hazırlık sürecinin tamamlandığını ve sınavın uygulama aşamasına geldiğini belirtti.

        Ersoy, "Dünya dili Türkçemizi ölçmek adına uzun zamandır hazırlıklarını gerçekleştirdiğimiz sınav uygulamamızı cumartesi günü hayata geçiriyoruz. Bu uygulama yılların hayali olarak karşımızda duruyordu, gerçekleştirmek bize nasip oluyor. Yılların hayali gerçek oluyor, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        e-YDTS'nin, uluslararası öğrenci sayısındaki artışa yönelik talebi karşılamak ve Türkçe öğretiminde ölçme-değerlendirme standartlarını sağlamak için Türkçe dil becerisini Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni'ne (D-AOBM/CEFR) göre ölçen merkezi bir sınav olarak geliştirildiğini aktaran Ersoy, 9 Mayıs'ta elektronik sınav merkezlerinde uygulanacak sınavın hazırlık aşamasında 8 deneme sınavı düzenlendiğini bildirdi.

        "TÜRKÇENİN AKADEMİK GÜCÜNÜ ORTAYA KOYACAK"

        Ersoy, sınav içeriğinin, soru yazarlarının ve denetmenlerin D-AOBM ile uyumlu olması için Ankara, İstanbul, İzmir, Karabük, Malatya ve Van'da 8 "D-AOBM ve soru yazarlığı" eğitimi gerçekleştirildiğini belirterek, "Sınavın 'kesme puanı' çalışmaları tamamlandı. Tüm bu çalışmaların tamamlanmasıyla sınav uygulama aşamasına geldi" bilgisini verdi.

        Sınavın uluslararası öğrenciler için önemli bir referans olacağını vurgulayan Ersoy, e-YDTS ile sınava katılan adayların dil becerilerini D-AOBM ile uyumlu şekilde ölçerek adaylara B2, C1 ve C2 seviyelerinde geçerli ve güvenilir Türkçe yeterlilik sertifikası sunmayı amaçladıklarının altını çizdi.

        Ersoy, Türkçenin akademik gücünü ortaya koyacak bir adım olacak sınavın, eğitim kurumları, meslek kuruluşları, devlet kurumları ve diğer ilgililer için uluslararası standartlara uygun, geçerli ve güvenilir bir değerlendirme aracı olacağını ifade etti.

        Sınav sonuçlarının 10 Haziran'da açıklanacağını bildiren Ersoy, şunları kaydetti: "Kurum ve kuruluşlar, gerekli gördükleri takdirde bu sınavın sonuçlarını kendi mevzuatları doğrultusunda ilgililerin yabancı dil olarak Türkçe yeterliğini değerlendirmede kullanabilecekler. Dil yalnızca iletişim aracı değil, aynı zamanda medeniyetin taşıyıcısıdır. Amacımız, Türkçenin dünya genelinde daha yaygın ve sistemli şekilde öğretimine katkı sağlamak. Bu bilinçle uygulamaya geçireceğimiz sınav, ülkemizin uluslararası eğitim vizyonuna katkıda bulunacak."

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Vakıf kültürünü koruyacağız"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "İmkanlarını iyilik ve dayanışma yoluna adayan tüm hayırseverlerimizin Vakıflar Haftası'nı tebri...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Ateşkeste kritik eşik!
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı