DGS geç başvuru bugün başladı. Önlisans eğitimini lisans olarak tamamlamak isteyen üniversite öğrencileri DGS sınavına girmek için gün sayıyor. ÖSYM 2019 sınav takviminde DGS başvuru tarihlerini yayınlamıştı. Verilen süre içerisinde başvurusunu henüz tamamlamayan adaylar için geç başvuru süresi başladı. Peki, DGS geç başvuru nasıl yapılır? DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

DGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

-DGS'ye başvuru yapacakların ÖSYM'nin osym.gov.tr adresinden ‘Aday İşlemleri Sistemi'ne aday şifresi ve T.C. kimlik numarası kullanarak giriş yapmaları gerekiyor. Şifresini unutanlar E Devlet bilgilerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler

– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adayların, başvurularını başvuru merkezinden yapmaları gerekiyor. DGS kılavuzunda ‘geçerli fotoğraf' ve ‘geçerli eğitim bilgisi' şöyle anlatılmıştır;

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgileri geçerli olanlar.

– Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilirler.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

DGS sınav başvurusu yaparken ücret ödemesini https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilirsiniz. Eğer online ödeme yapmak istemiyorsanız ÖSYM'nin DGS kılavuzunde belirtilen bankalara giderek de ödeme yapabilirsiniz. Sınav ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuzun kabul edilmeyecek.

ÖSYM DGS ÖDEME BİLGİLERİ

BANKADA ÖDEME YAPMAK İSTEYENLER İÇİN: Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekiyor.

ONLİNE ÖDEME YAPMAK İSTEYENLER İÇİN: ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yeralan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak ödeme yapabilirsiniz

DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM DGS geç başvuru tarihini 21 Mayıs 2019 olarak duyurdu. Başvurularını henüz tamamlamayan adaylar 21 Mayıs tarihinde elektronik ortam veya ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

DGS SINAVI NE ZAMAN 2019

DGS 30 Haziran 2019 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.