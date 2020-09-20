KPSS ÖABT sınav soruları için adaylar meraklı bekleyişe başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) sabah oturumu, saat 10.15'te başladı ve verilen süre sonrası sınav sona erdi. Adaylar sınavdan sonra KPSS ÖABT sınav sorularını merak ediyorlar. KPSS Öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ÖABT kapsamında, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Matematik (Lise),Fizik, Kimya öğretmenlikleri testlerinde adaylara 75 soru için 150 dakika süre verildi.

Rehber Öğretmen ile Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İngilizce, Sınıf öğretmenlikleri testlerinde ise süre 120 dakika oldu.

KPSS ÖABT SINAV SORULARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS ÖABT sınavı soruları henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından sınav soru ve cevapları bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinden sonra adaylar sınav sonuçlarını ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. ÖSYM tarafından 22 Ekim’de açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği



Sabah düzenlenen oturumun ardından saat 14.45'te başlayan ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alan sınavında ise adaylara 120 dakika süre verildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerin alındığı sınavda, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar yanlarında dezenfektan getirdi. Sınav görevlilerine maske ve dezenfektanla beraber lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen aday ile görevlilerin kendi maskeleri ve siperlikleriyle sınava girmelerine izin verildi.

Görevliler tarafından sık sık sosyal mesafe kuralı hatırlatılan adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı.