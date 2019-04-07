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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca ( ÖSYM),2019-2020 eğitim öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla 2019-MSÜ sınavı düzenlenmişti.
Adaylara, Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri alanlarında 120 sorunun yöneltilmişti. ÖSYM, resmi sitesinde MSÜ sınav soru ve cevaplarının açıklandığını duyurdu. Adayların, MSÜ sınav soru ve cevaplarının tamamına ulaşmaları için T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapmaları gerekecek. İşte, haberin detaylar...
MSÜ SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM’den yapılan açıklamada: “07 Nisan 2019 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2019-MSÜ) Temel Soru Kitapçıklarına,sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 07 Nisan 2019 tarihinde saat 14.30'dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.”
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2019 MSÜ sonuçları 26 Nisan tarihinde açıklanacak. MSÜ sonuçlarına ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sayfası üzerinden ulaşılabilecek.
MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
MSÜ puan hesaplama işlemi için ÖSYM'nin açıkladığı yöntemler;
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır
Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak.
Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA),MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA),MSÜ-SÖZEL (SÖ),MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
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