ÖSYM KPSS Lisans sınav giriş yerleri açıklandı. ÖSYM bugün yaptığı açıklamada KPSS Lisans sınavı için giriş belgelerinin yayınlandığını duyurdu. Adaylar ÖSYM şifreleri ile KPSS sınav giriş belgelerine ulaşabilirler. 2020 KPSS Lisans sınavı ne zaman?

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2020

2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınavlarına katılacak olan adayların sınav giriş yerleri açıklandı. ÖSYM'gen gelen duyuru ile artık adaylar sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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ÖSYM'DEN DUYURU

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2020 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Lisans sınavı 2020 yılında 06 Eylül tarihinde uygulanacaktır.