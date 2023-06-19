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ÖSYM'nin 45 gündür dış dünyayla iletişimi olmayan görevlileri, YKS'nin ardından aileleriyle buluştu

2023-YKS soru kitapçıklarının basıldığı kapalı matbaa merkezinde görev alan ve 45 gün boyunca dış dünyayla iletişimi tamamen kesilen 110 personelin, dün sınavın tamamlandığı saat 17.46 itibarıyla ailelerine kavuşma anı görüntülendi

ÖSYM'nin 45 gündür dış dünyayla iletişimi olmayan görevlileri, YKS'nin ardından aileleriyle buluştu
AA

YKS hazırlık sürecinde, tek bir pencerenin dahi bulunmadığı, Faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan merkezdeki 110 personel, mayıs ayının ilk haftası itibarıyla çalışmalarına başladı ve yaklaşık 1,5 ay dışarı çıkmadı. Tüm temel ihtiyaçları bu merkezde karşılanan personel, aileleri de dahil olmak üzere 45 gün boyunca hiçbir şekilde dış dünyayla iletişim kurmadı.

Soru havuzlarının kriptolu sistemlerinin oluşturulmasının ardından başlatılan kapalı matbaa sürecinde ÖSYM personeli, matbaa işçileri, yemek servisi yapanlar, doktorlar ve öğretim üyelerinden oluşan 110 personel, YKS'de son oturum olan YDT'nin dün saat 17.45 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte 17.46'da merkezden çıkarak aileleriyle buluştu.

ÖSYM merkezi önünde dün gerçekleşen kavuşma, duygu dolu anlara sahne oldu. ÖSYM görevlileri, kapıda kendilerini gözyaşları içinde bekleyen eşleri, çocukları ve anne-babalarıyla sarılarak hasret giderdi.

ÖSYM BAŞKANI ERSOY: YÜZ AKIYLA TAMAMLADIK

Kavuşma anına şahitlik eden ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 45 günlük kapalı matbaa sürecinin ardından aileleriyle buluşan personele yönelik yaptığı açıklamada, "Bu süreci sizlerle beraber atlattık. Kapalı matbaa sürecindeki değerli çalışanlarımızla beraber 2023-YKS'yi yüz akıyla tamamladık. 45 gündür eşlerinizi, çocuklarınızı sabırla beklediniz" değerlendirmesini yaptı.

Ailelerin de sınavda görev alan yakınlarını sabırla beklediğine vurgu yapan Bayram Ali Ersoy, "Bir görevlimiz, dede olacağını burada ilk defa öğrendi. Çok mutlu ve duygusal anları görünce ben de ağladım, açık konuşayım. Burada görevli arkadaşların 45 gün boyunca verdiği emeklerin karşılığını görmek, benim için mutluluk verici. İnşallah nice nice YKS'ler bu şekilde sorunsuz ve güzel şekilde sonuçlanır." dedi.

Bayram Ali Ersoy, YKS sürecinde görev alanlara ve ailelerine teşekkür etti.

MATBAA SÜRECİ BİTİNCE DEDE OLACAĞINI ÖĞRENDİ

Babalar Günü'ne denk gelen kavuşma anı, ÖSYM'nin "Babalar Gününüz Kutlu Olsun" yazılı afişinin altında gerçekleşti.

YKS için 45 gündür kapalı matbaa sürecinde dış dünya ile tüm temasları kesilen personelden biri, dede olacağını, kızının verdiği "patik" ve "ultrason görüntüsü" hediyesiyle öğrendi.

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