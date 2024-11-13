Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2025 YAYINLANDI! 2025 YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS, MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?

        ÖSYM sınav takvimi 2025 açıklandı! 2025 YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS, MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?

        ÖSYM sınav takvimi 2025 belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 yılı sınav takvimi yayımlandı. Takvimin yayımlanmasıyla birlikte üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri netleşti. Öte yandan KPSS, ALES, DGS, YDS ve MSÜ sınav tarihleri de belli oldu. Söz konusu sınavlara hazırlanan adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; 2025 YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS, MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 11:46 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ÖSYM sınav takvimi 2025 gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyordu. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2025 yılı sınav takvimi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS ve MSÜ sınav tarihleri belli oldu. Adaylar, ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden yayımlanan takvim aracılığıyla önümüzdeki yıl yapılacak sınavların başvuru ve sınav tarihlerini öğrenebilirler. İşte, 2025 ÖSYM sınav takvimi…

        2

        ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI

        2025 yılı ÖSYM sınav takvimi 13 Kasım 2024 tarihinde yayımlandı.

        2025 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÖSYM BAŞKANI DUYURDU!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.

        Ersoy, yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacağını da söyledi.

        4

        2025 YKS NE ZAMAN?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.

        5

        2025 KPSS NE ZAMAN?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde,

        2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        6

        2025 DGS, YDS ALES SINAVLARI NE ZAMAN?

        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1): 16 Şubat 2025

        Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ): 23 Şubat 2025

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1): 09 Mart 2025

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 1. Dönem): 23 Mart 2025

        7

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 13 Nisan 2025

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 06 Temmuz 2025

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS): 20 Temmuz 2025

        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2): 22 Temmuz 2025

        8

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 2. Dönem): 17 Ağustos 2025

        Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS): 11 Ekim 2025

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2): 16 Kasım 2025

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 23 Kasım 2025

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 2. Dönem): 11 Aralık 2025

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu?
        Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu?
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...