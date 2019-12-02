2019 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS soru ve cevapları yayımlandı mı? soruları adaylar tarafından merakla araştırılıyor. YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte YDS sorularına ve sonuçlarına dair detaylar…

2019 YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YDS sonuçlarının açıklanacağını tarihi duyurdu. 2019 yılı takvimine göre, 1 Aralık tarihli YDS/3 sonuçları 24 Aralık 2019’da erişime açılacak. YDS sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenilebilecek.

YDS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

YDS sınavının soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. YDS soru ve cevapları, ÖSYM tarafından yayımlandığında haberimizin içeriğinden erişim linki bulabilirsiniz. YDS soru ve cevaplarının bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.